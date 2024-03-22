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Благинин Антон Гаврилов

Место рождения

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Благинин Гаврило Федоров

Мать: Благинина Арина Давыдова

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Благинин Фока Антонович

Мать ребёнка: Благинина Анисья Ефимова

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Благинина Марья Антоновна

Мать ребёнка: Благинина Анисья Ефимова

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Благинина Капитолина Антоновна

Мать ребёнка: Благинина Анисья Ефимова

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Анисья Ефимова

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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