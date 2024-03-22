Благинин Антон Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Благинин Гаврило Федоров
Мать: Благинина Арина Давыдова
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Благинина Анисья Ефимова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Благинина Марья Антоновна
Мать ребёнка: Благинина Анисья Ефимова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Благинина Капитолина Антоновна
Мать ребёнка: Благинина Анисья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благинина Анисья Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно