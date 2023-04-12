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Саломатина Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Арина Николаева

Отец ребёнка: Саломатин Николай Пименов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Саломатин Семен Николаев

Отец ребёнка: Саломатин Николай Пименов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Саломатин Иван Николаев

Отец ребёнка: Саломатин Николай Пименов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Саломатин Николай Пименов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Саломатин Николай Пименов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Маланья Николаева

Отец ребёнка: Саломатин Николай Пименов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Николай Пименов

Смерть
До 1850