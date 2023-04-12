Саломатина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Арина Николаева
Отец ребёнка: Саломатин Николай Пименов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Саломатин Николай Пименов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Саломатин Николай Пименов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Саломатин Николай Пименов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Саломатин Николай Пименов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Маланья Николаева
Отец ребёнка: Саломатин Николай Пименов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850