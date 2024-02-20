Подтепа (Романько) Анна Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подтепа (Романько) Анна Евтихиевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

Муж

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Романько Евтихий Моисеевич

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
17.05.1849

Муж: Подтепа Игнатий Климентьев

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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