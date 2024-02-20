Супенко Стефан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супенко Стефан Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

22.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1915

Отец: Супенко Иван Андреевич

Мать: Супенко Любовь Григорьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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