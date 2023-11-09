Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Горский Ермолай Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
с. Горы, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Горы, Введенская церковь, диакон
Смерть
1826