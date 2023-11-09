Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Горский Ермолай Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

с. Горы, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Горы, Введенская церковь, диакон
Смерть
1826
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