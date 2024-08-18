Викторов Николай 11.06.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Викторов Николай

Место рождения

Село Арабоси Урмарский район Чувашская АССР

Дата рождения

11.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Арабоси Урмарский район Чувашская АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викторова (Васильева) Роза Васильевна

Рождение ребёнка
16.01.1989

Дочь: Ефимова (Викторова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Викторова (Васильева) Роза Васильевна

Село Арабоси Урмарский район Чувашская АССР
Рождение ребёнка
12.01.1992

Сын: Викторов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Викторова (Васильева) Роза Васильевна

Село Арабоси Урмарский район Чувашская АССР

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