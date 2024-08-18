Викторов Николай
Место рожденияСело Арабоси Урмарский район Чувашская АССР
Дата рождения11.06.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Арабоси Урмарский район Чувашская АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1989
Дочь: Ефимова (Викторова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Викторова (Васильева) Роза Васильевна
Село Арабоси Урмарский район Чувашская АССР
Рождение ребёнка
12.01.1992
Мать ребёнка: Викторова (Васильева) Роза Васильевна
Село Арабоси Урмарский район Чувашская АССР