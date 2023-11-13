Ефим Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

1804 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1804

Дочь: Щёлокова Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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