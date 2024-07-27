Юров Никанор Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Юров Александр Ларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1887
Рождение ребёнка
17.10.1888 ст.
Мать ребёнка: Юрова (Плотникова) Варвара Афанасьевна
Государственный архив Липецкой области Ф272, оп.1, дело 491 Метрические книги Введенской церкви с. Введенское (Большой Дол, Дол) за 1885-1889гг, 245л. 1888 год, 17 октября родился, 18 октября крести... Показать все
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Юрова (Плотникова) Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.06.1896 ст.
Дочь: Сеченых (Юрова) Акулина (Акилина) Никаноровна
Мать ребёнка: Юрова (Плотникова) Варвара Афанасьевна
Государственный архив Липецкой области Ф272, оп.1, дело 492 Метрические книги Введенской церкви с. Введенское (Большой Дол, Дол) за 1892-1904гг, 454л. 1896 год, 7 июня родилась, 7 июня крестили. Аки... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1898
Дочь: (Юрова) Агрипина Никаноровна
Мать ребёнка: Юрова (Плотникова) Варвара Афанасьевна
Государственный архив Липецкой области Ф272, оп.1, дело 492 Метрические книги Введенской церкви с. Введенское (Большой Дол, Дол) за 1892-1904гг, 454л. 1898 год, 16 июня родилась, 17 июня крестили. Аг... Показать все
Смерть
Неизвестно