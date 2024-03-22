Овчинникова (Гужвина) Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.10.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1874 ст.
Бракосочетание
17.11.1900 ст.
Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
04.09.1901 ст.
Сын: Овчинников Иван 1 Георгиевич
Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
31.01.1903 ст.
Дочь: Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
23.10.1904 ст.
Сын: Овчинников Иван 2 Георгиевич
Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
26.09.1906 ст.
Дочь: Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1909 ст.
Сын: Овчинников Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
02.06.1915 ст.
Дочь: Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович
Смерть
Неизвестно