Овчинникова (Гужвина) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Гужвина) Параскева Васильевна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

24.10.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.11.1900 ст.

Муж: Овчинников Георгий Михайлович

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
04.09.1901 ст.

Сын: Овчинников Иван 1 Георгиевич

Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
31.01.1903 ст.

Дочь: Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
23.10.1904 ст.

Сын: Овчинников Иван 2 Георгиевич

Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
26.09.1906 ст.

Дочь: Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
19.01.1909 ст.

Сын: Овчинников Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
02.06.1915 ст.

Дочь: Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Овчинников Георгий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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