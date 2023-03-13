Казаковъ Макаръ
Место рожденияАрзамасский уездъ, д. Сурковъ
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Казаковъ Власъ Ивановъ
Мать: не указана
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Казаковъ Осипъ
Мать ребёнка: Казакова Варвара Борисова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Казаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Казакова Варвара Борисова
Бракосочетание
Неизвестно