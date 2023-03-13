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Казаковъ Макаръ

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Место рождения

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Казаковъ Власъ Ивановъ

Мать: не указана

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1757

Сын: Казаковъ Осипъ

Мать ребёнка: Казакова Варвара Борисова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1761

Сын: Казаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Казакова Варвара Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Варвара Борисова

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