Фурсова 2-Й Бр Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова 2-Й Бр Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Авдотья Ефимовна

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Фурсов Иван Ефимович 1

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Ефим Федорович

Смерть
После 1816
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