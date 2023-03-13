Кочетова Федосья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кочетовъ Селиверстъ
Отец ребёнка: Кочетовъ Алексей
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кочетовъ Нефедъ
Отец ребёнка: Кочетовъ Алексей
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Кочетовъ Алексей
Дурасовка
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кочетовъ Федотъ
Отец ребёнка: Кочетовъ Алексей
Дурасовка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кочетовъ Ерофей
Отец ребёнка: Кочетовъ Алексей
Дурасовка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кочетовъ Алексей
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочетовъ Алексей