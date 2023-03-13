Кочетова Федосья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Федосья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кочетовъ Селиверстъ

Отец ребёнка: Кочетовъ Алексей

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кочетовъ Нефедъ

Отец ребёнка: Кочетовъ Алексей

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кочетовъ Алексей

Дурасовка
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кочетовъ Федотъ

Отец ребёнка: Кочетовъ Алексей

Дурасовка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кочетовъ Ерофей

Отец ребёнка: Кочетовъ Алексей

Дурасовка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кочетовъ Алексей

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетовъ Алексей

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