Талицына Клавдия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талицына Клавдия Викторовна

Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарская дочь.
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Талицын Всеволод Афанасьевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Талицын Александр Всеволодович

Отец ребёнка: Талицын Всеволод Афанасьевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Тылицын Анатолий Всеволодович

Отец ребёнка: Талицын Всеволод Афанасьевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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