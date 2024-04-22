Талицына Клавдия Викторовна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Пономарская дочь.
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1867
Сын: Талицын Александр Всеволодович
Отец ребёнка: Талицын Всеволод Афанасьевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Тылицын Анатолий Всеволодович
Отец ребёнка: Талицын Всеволод Афанасьевич
Смерть
Неизвестно