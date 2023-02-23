Сорокин Маркел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Маркел

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Место рождения

Сергиевка , Хвалынский, Саратовская, Россия

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергиевка , Хвалынский, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сорокин (дворовый) Федор Маркелович

Мать ребёнка: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
До 1917
Сергиевка , Хвалынский, Саратовская, Россия
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