Сорокин Маркел
Место рожденияСергиевка , Хвалынский, Саратовская, Россия
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Сергиевка , Хвалынский, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сорокин (дворовый) Федор Маркелович
Мать ребёнка: не указана
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
До 1917
Сергиевка , Хвалынский, Саратовская, Россия