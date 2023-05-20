Княгиня Радзивилл (Прусская) ЛУИЗА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княгиня Радзивилл (Прусская) ЛУИЗА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1770

Дата смерти

07.02.1836

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Князь Радзивилл ФЕРДИНАНД ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ

Отец ребёнка: Князь Радзивилл АНТОНИЙ ГЕНРИК

Рождение ребёнка
03.01.1809

Сын: Князь Радзивилл БОГУСЛАВ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ

Отец ребёнка: Князь Радзивилл АНТОНИЙ ГЕНРИК

Рождение ребёнка
1811

Сын: Князь Радзивилл ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФЕРДИНАНД

Отец ребёнка: Князь Радзивилл АНТОНИЙ ГЕНРИК

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князь Радзивилл АНТОНИЙ ГЕНРИК

Смерть
07.02.1836