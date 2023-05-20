Княгиня Радзивилл (Прусская) ЛУИЗА
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1770
Дата смерти07.02.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Князь Радзивилл ФЕРДИНАНД ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ
Отец ребёнка: Князь Радзивилл АНТОНИЙ ГЕНРИК
Рождение ребёнка
03.01.1809
Сын: Князь Радзивилл БОГУСЛАВ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ
Отец ребёнка: Князь Радзивилл АНТОНИЙ ГЕНРИК
Рождение ребёнка
1811
Сын: Князь Радзивилл ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФЕРДИНАНД
Отец ребёнка: Князь Радзивилл АНТОНИЙ ГЕНРИК
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1836