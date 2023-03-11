Плехова (Кривых) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Кривых Иван Неизвестно
Мать: Кривых Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Неизвестно Нина Александровна
Отец ребёнка: Плехов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Мария Неизвестно
Отец ребёнка: Плехов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плехов Александр
Смерть
Неизвестно