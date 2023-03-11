Плехова (Кривых) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плехова (Кривых) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Кривых Иван Неизвестно

Мать: Кривых Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Неизвестно Нина Александровна

Отец ребёнка: Плехов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Мария Неизвестно

Отец ребёнка: Плехов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехов Александр

Смерть
Неизвестно
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