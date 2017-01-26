Мещеряков (Мещерякова (Овечко)) Зоя Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1935
Дата смерти26.01.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1935
Отец: Овечко Гавриил Яковлевич
Мать: Овечко Агрепина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Город Петровск
Смерть
26.01.2017