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Семенова Елена Владимировна

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Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1982

Отец: Семёнов Владимир Аркадьевич

Мать: Семёнова Валентина Александровна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан