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Семенова Елена Владимировна
Семенова Елена Владимировна
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Место рождения
Стерлитамак
, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Дата рождения
03.04.1982
Пол
Женский
Отец
Семёнов Владимир Аркадьевич
1957 г.р.
Мать
Семёнова (Платонова) Валентина Александровна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1982
Отец:
Семёнов Владимир Аркадьевич
Мать:
Семёнова Валентина Александровна
Стерлитамак
, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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