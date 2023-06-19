Сарнадская (Назарчук) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарнадская (Назарчук) Надежда Александровна

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Место рождения

Санюки, Ельский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назарчук Александр Лазаревич

Мать: Назарчук Ульяна Федоровна

Санюки, Ельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарнадский Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарнадский Роман

Смерть
Неизвестно