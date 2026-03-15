Липатов Елисей Ксенофонтович
мужской, родился 1826, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умер Неизвестно
ОтецЛипатов Ксенофонт Кириллович1793 г.р.
МатьЛипатова (Мельникова) Авдотья Васильевна1796 г.р.
Дети
(Липатова) Агафья Елисеевна1845 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Липатова) Агафья Елисеевна
Мать ребёнка: не указана
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Смерть
Неизвестно