Липатов Елисей Ксенофонтович 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Липатов Елисей Ксенофонтович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1826, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умер Неизвестно

Отец
Липатов Ксенофонт Кириллович1793 г.р.
Мать
Липатова (Мельникова) Авдотья Васильевна1796 г.р.
Дети
(Липатова) Агафья Елисеевна1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Липатов Ксенофонт Кириллович

Мать: Липатова (Мельникова) Авдотья Васильевна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Липатова) Агафья Елисеевна

Мать ребёнка: не указана

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.