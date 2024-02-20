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Пелешко Андрей Федорович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

17.08.1883

Дата смерти

03.12.1888

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1883

Отец: Пелешко Федор Иванович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
03.12.1888
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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