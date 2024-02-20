Пелешко Андрей Федорович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения17.08.1883
Дата смерти03.12.1888
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1883
Отец: Пелешко Федор Иванович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
03.12.1888
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое