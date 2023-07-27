Икрина (Морозова) (Морозова) Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.05.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Икрин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ида Николаевна
Отец ребёнка: Икрин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Икрин Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Икрин Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно