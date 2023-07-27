Икрина (Морозова) (Морозова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Морозова) (Морозова) Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1918

Муж: Икрин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Икрин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида Николаевна

Отец ребёнка: Икрин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Икрин Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Икрин Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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