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Тюрин Георгий Николаевич

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Тюрин Николай Прохорович

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1892

Жена: Тюрина Агриппина Кузнецова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1898

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Тюрина Агриппина Кузнецова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1900

Сын: Тюрин Николай Егорович

Мать ребёнка: Тюрина Агриппина Кузнецова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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