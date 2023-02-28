Тюрин Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Тюрин Николай Прохорович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1892
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1898
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Тюрина Агриппина Кузнецова
Рождение ребёнка
10.10.1900
Мать ребёнка: Тюрина Агриппина Кузнецова
Смерть
Неизвестно