Стародубцев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1959

Дочь: Стародубцева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Пасишниченко Любовь Изотовна

Рождение ребёнка
20.03.1964 ст.

Сын: Стародубцев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Пасишниченко Любовь Изотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасишниченко Любовь Изотовна

Смерть
Неизвестно
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