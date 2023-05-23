Гагарина (Лысикова) АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Гагарин ИВАН ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Гагарин ИВАН ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Гагарин ИВАН ФЁДОРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928