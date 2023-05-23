Гагарина (Лысикова) АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Лысикова) АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гагарин ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Гагарин ИВАН ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1891

Сын: Гагарин МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Гагарин ИВАН ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1902

Сын: Гагарин АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Гагарин ИВАН ФЁДОРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагарин ИВАН ФЁДОРОВИЧ

Смерть
1928