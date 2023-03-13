Кукарина Олена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Подставина Анна
Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кукаринъ Григорий
Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кукарина Афимья
Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кукаринъ Пахомъ
Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кукаринъ Еремей
Смерть
1793