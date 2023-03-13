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Кукарина Олена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Подставина Анна

Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кукаринъ Григорий

Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кукарина Афимья

Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кукаринъ Пахомъ

Отец ребёнка: Кукаринъ Еремей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаринъ Еремей

Смерть
1793
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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