(Игнатьева) Антонина Васильевна
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения23.03.1915
Дата смерти14.08.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1915
Отец: Игнатьев Василий Иванович
Мать: Татьяна Гаврилова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
14.08.1915
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния