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(Игнатьева) Антонина Васильевна

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

23.03.1915

Дата смерти

14.08.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1915

Отец: Игнатьев Василий Иванович

Мать: Татьяна Гаврилова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
14.08.1915
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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