Тертышная Агриппина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Сущенко Надежда Артемьевна
Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович
Дочь: Полуляхова Устинья Артемьевна
Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович
Дочь: Варвара Артемьевна
Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович
Сын: Тертышный Савва Артемьевич
Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович
Сын: Тертышный Марк Артемьевич
Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович
Сын: Тертышный Иван Артемьевич
Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович
Сын: Тертышный Кирилл Артемьевич
Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович
Дочь: Анастасия Артемьевна
Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович
Сын: Тертышный Афанасий Артемьевич
Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович
Дочь: Стефанида Артемьевна
Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович