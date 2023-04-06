Тертышная Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тертышная Агриппина Васильевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сущенко Надежда Артемьевна

Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Полуляхова Устинья Артемьевна

Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович

Рождение ребёнка
30.11.1852

Дочь: Варвара Артемьевна

Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович

Рождение ребёнка
24.04.1855

Сын: Тертышный Савва Артемьевич

Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович

Рождение ребёнка
24.04.1855

Сын: Тертышный Марк Артемьевич

Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Тертышный Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович

Рождение ребёнка
11.04.1860

Сын: Тертышный Кирилл Артемьевич

Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович

Рождение ребёнка
13.12.1862

Дочь: Анастасия Артемьевна

Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович

Рождение ребёнка
18.01.1865

Сын: Тертышный Афанасий Артемьевич

Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович

Рождение ребёнка
12.11.1869

Дочь: Стефанида Артемьевна

Отец ребёнка: Тертышный Артемий Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тертышный Артемий Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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