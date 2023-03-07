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Терещенко Любовь Ильинична
Терещенко Любовь Ильинична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Женский
Отец
Терещенко Илья Васильевич
1913 г.р.
Мать
Терещенко (Седова) Анна Никитична
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Терещенко Илья Васильевич
Мать:
Терещенко Анна Никитична
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