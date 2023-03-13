Хардинъ Лукоянъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХардинъ Лукоянъ

Хардинъ Лукоянъ

avatar

Место рождения

Варваже Решетово тож

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Хардинъ Харитонъ

Мать: Хардина Катерина Иванова

Варваже Решетово тож
Рождение ребёнка
1777

Сын: Хардинъ Яковъ

Мать ребёнка: Хардина Авдотья Николаева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Хардина Авдотья Николаева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Хардинъ Григорий

Мать ребёнка: Хардина Авдотья Николаева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Хардинъ Сидоръ

Мать ребёнка: Хардина Авдотья Николаева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Хардина Авдотья Николаева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хардина Авдотья Николаева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close