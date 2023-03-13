Хардинъ Лукоянъ
Место рожденияВарваже Решетово тож
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Хардинъ Харитонъ
Мать: Хардина Катерина Иванова
Варваже Решетово тож
Рождение ребёнка
1777
Сын: Хардинъ Яковъ
Мать ребёнка: Хардина Авдотья Николаева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Хардина Авдотья Николаева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Хардинъ Григорий
Мать ребёнка: Хардина Авдотья Николаева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Хардинъ Сидоръ
Мать ребёнка: Хардина Авдотья Николаева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Хардина Авдотья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно