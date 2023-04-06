Чупина Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения28.08.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1835 ст.
Отец: Чупин Иван Астафьев
Мать: Чупина Татьяна Иванова
170-9-74 (ГАТО, г. Томск). Лист 694 на ФС (лист 891 в книге). Д. Красноярской у крестьянина Ивана Астафьева Чупина и жены Татьяны Ивановой родилась дочь Марфа 28.08.1835г. Воспреемники - Чарышской Ек... Показать все
Смерть
Неизвестно