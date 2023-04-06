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Чупина Марфа Иванова

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Место рождения

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.08.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1835 ст.

Отец: Чупин Иван Астафьев

Мать: Чупина Татьяна Иванова

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-74 (ГАТО, г. Томск). Лист 694 на ФС (лист 891 в книге). Д. Красноярской у крестьянина Ивана Астафьева Чупина и жены Татьяны Ивановой родилась дочь Марфа 28.08.1835г. Воспреемники - Чарышской Ек... Показать все
Смерть
Неизвестно
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