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Туленковъ Александръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Туленковъ Михаилъ

Мать: Туленкова Стефанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1875

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Туленкова Евгенія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1883

Сын: Туленковъ Василій

Мать ребёнка: Туленкова Евгенія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1885

Дочь: Гликерія

Мать ребёнка: Туленкова Евгенія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1892

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Туленкова Евгенія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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