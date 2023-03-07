Туленковъ Александръ
Место рождения
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Туленковъ Михаилъ
Мать: Туленкова Стефанида
Рождение ребёнка
01.03.1875
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Туленкова Евгенія
Рождение ребёнка
20.03.1883
Сын: Туленковъ Василій
Мать ребёнка: Туленкова Евгенія
Рождение ребёнка
11.05.1885
Дочь: Гликерія
Мать ребёнка: Туленкова Евгенія
Рождение ребёнка
02.11.1892
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Туленкова Евгенія