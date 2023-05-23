Пикин Андрей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПикин Андрей Матвеевич

Пикин Андрей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пикин Матвей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Егор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикин Спиридон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно