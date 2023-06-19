Кондратьева-Никитина (Тимофеева) Пераскева Иоанновна (Ивановна)
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1847 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1851 ст.
Дочь: Кондратьева-Никитина Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Кондратьев-Никитин Трофим Васильевич
Смерть
Неизвестно