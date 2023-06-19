Кондратьева-Никитина (Тимофеева) Пераскева Иоанновна (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева-Никитина (Тимофеева) Пераскева Иоанновна (Ивановна)

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
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Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.01.1847 ст.

Муж: Кондратьев-Никитин Трофим Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1851 ст.

Дочь: Кондратьева-Никитина Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Кондратьев-Никитин Трофим Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно