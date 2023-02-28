Карнаухова (Русакова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.03.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1822 ст.
Отец: Русаков Иван Васильевич
Мать: не указана
крестьянин редута Изылбашского
Крещение
06.03.1822 ст.
крестьянина редута Изылбашского Егор Морозов, кр.Иуды Федорова жена Наталья ГИАОО 16-2-60 Метрическая тетрадь ведомства Омского Духовного села и церкви Покровской л.97об.,эл.100
Бракосочетание
20.01.1846
Смерть
Неизвестно