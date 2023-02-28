Карнаухова (Русакова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухова (Русакова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

03.03.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1788 по 1796 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1822 ст.

Отец: Русаков Иван Васильевич

Мать: не указана

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
крестьянин редута Изылбашского
Крещение
06.03.1822 ст.
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
крестьянина редута Изылбашского Егор Морозов, кр.Иуды Федорова жена Наталья ГИАОО 16-2-60 Метрическая тетрадь ведомства Омского Духовного села и церкви Покровской л.97об.,эл.100
Бракосочетание
20.01.1846

Муж: Карнаухов Сергей Осипович

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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