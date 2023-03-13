Рыжиковъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжиковъ Семенъ

Рыжиковъ Семенъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Рыжиковъ Емельянъ

Мать ребёнка: Рыжикова Акулина Иванова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Рыжиковъ Исай

Мать ребёнка: Рыжикова Акулина Иванова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Рыжиковъ Илья

Мать ребёнка: Рыжикова Акулина Иванова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжикова Акулина Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close