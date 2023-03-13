Рыжиковъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Рыжиковъ Емельянъ
Мать ребёнка: Рыжикова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1722
Сын: Рыжиковъ Исай
Мать ребёнка: Рыжикова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1724
Сын: Рыжиковъ Илья
Мать ребёнка: Рыжикова Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжикова Акулина Иванова