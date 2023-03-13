Филичкинъ Филиппъ
Место рожденияКаргалейка, Сарайский уездъ
Дата рождения1703
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Петръ
Мать: не указана
Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Филичкинъ Степанъ
Мать ребёнка: не указана
Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: не указана
Каргалейка, Сарайский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1761