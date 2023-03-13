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Филичкинъ Филиппъ

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Место рождения

Каргалейка, Сарайский уездъ

Дата рождения

1703

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Петръ

Мать: не указана

Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1738

Сын: Филичкинъ Степанъ

Мать ребёнка: не указана

Каргалейка, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: не указана

Каргалейка, Сарайский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1761
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