Чуркина (Бурцева) Матрона Харлампиева
Место рождениясело Долгуша Землянского уезда
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: Бурцев Харлампий Иосифов
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1873
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Чуркин Сергей Стефанов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Чуркина) Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Чуркин Сергей Стефанов
Рождение ребёнка
30.05.1886
Дочь: (Чуркина) Феодосия Сергеева
Отец ребёнка: Чуркин Сергей Стефанов
Рождение ребёнка
22.09.1887
Дочь: (Чуркина) Фекла Сергеева
Отец ребёнка: Чуркин Сергей Стефанов
Рождение ребёнка
20.10.1890
Отец ребёнка: Чуркин Сергей Стефанов
Смерть
Неизвестно