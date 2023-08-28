Чуркина (Бурцева) Матрона Харлампиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Бурцева) Матрона Харлампиева

Место рождения

село Долгуша Землянского уезда

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Бурцев Харлампий Иосифов

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1873

Муж: Чуркин Сергей Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1879

Сын: Чуркин Феодор Сергеев

Отец ребёнка: Чуркин Сергей Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Чуркина) Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Чуркин Сергей Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.05.1886

Дочь: (Чуркина) Феодосия Сергеева

Отец ребёнка: Чуркин Сергей Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.09.1887

Дочь: (Чуркина) Фекла Сергеева

Отец ребёнка: Чуркин Сергей Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1890

Сын: Чуркин Иларион Сергеев

Отец ребёнка: Чуркин Сергей Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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