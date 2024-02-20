Макмак Илья Соломонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1870
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1895
Сын: Макмак Георгий Ильич
Мать ребёнка: Макмак София Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1897
Сын: Макмак Николай Ильич
Мать ребёнка: Макмак София Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1899
Сын: Макмак Соломон Ильич
Мать ребёнка: Макмак София Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кириакия Ильинична
Мать ребёнка: Макмак София Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1902
Сын: Макмак Федор Ильич
Мать ребёнка: Макмак София Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Макмак София Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Макмак София Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1910
Сын: Макмак Павел Ильич
Мать ребёнка: Макмак София Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Христина Ильинична
Мать ребёнка: Макмак София Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1916
Сын: Макмак Иван Ильич
Мать ребёнка: Макмак София Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Макмак София Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макмак София Ивановна
Смерть
Неизвестно