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Макмак Илья Соломонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Макмак Соломон Михайлович

Мать: Макмак Кириакия Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1895

Сын: Макмак Георгий Ильич

Мать ребёнка: Макмак София Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1897

Сын: Макмак Николай Ильич

Мать ребёнка: Макмак София Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1899

Сын: Макмак Соломон Ильич

Мать ребёнка: Макмак София Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кириакия Ильинична

Мать ребёнка: Макмак София Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1902

Сын: Макмак Федор Ильич

Мать ребёнка: Макмак София Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Макмак София Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Макмак София Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1910

Сын: Макмак Павел Ильич

Мать ребёнка: Макмак София Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Христина Ильинична

Мать ребёнка: Макмак София Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1916

Сын: Макмак Иван Ильич

Мать ребёнка: Макмак София Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1919

Сын: Макмак Константин Ильич

Мать ребёнка: Макмак София Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макмак София Ивановна

Смерть
Неизвестно
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