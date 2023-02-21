Буторина Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторина Федосья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Буторин ?

д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторин ?

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Смерть
Неизвестно
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