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Буторина Федосья Ивановна
Буторина Федосья Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1863
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Буторин ?
Дети
(Буторина) Ирина
1881 г.р.
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь:
Ирина
Отец ребёнка:
Буторин ?
д. Новая Тушка Мало-рожкинской волости Малмыжского
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Буторин ?
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Смерть
Неизвестно
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