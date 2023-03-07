Лялин Павел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Лялин Родион Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Лялин Иван Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялин Леонтий Павлов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1706