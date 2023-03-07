Лялин Павел Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛялин Павел Иванов

Лялин Павел Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Лялин Родион Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Лялин Иван Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Леонтий Павлов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1706
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close