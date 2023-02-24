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Томбасова - Козлова Елена Паршкова

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

19.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Паршков Игнат Петрович

Мать: ?

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.?.1876

Муж: Томбасов - Козлов Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
23.04.1877

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Томбасов - Козлов Гавриил Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1879

Сын: Томбасов - Козлов Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Томбасов - Козлов Гавриил Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1882

Сын: Томбасов - Козлов Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Томбасов - Козлов Гавриил Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.04.1883
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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