Томбасова - Козлова Елена Паршкова
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1856
Дата смерти19.04.1883
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Паршков Игнат Петрович
Мать: ?
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.?.1876
Рождение ребёнка
23.04.1877
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Томбасов - Козлов Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
04.10.1879
Сын: Томбасов - Козлов Филипп Гаврилович
Отец ребёнка: Томбасов - Козлов Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
21.06.1882
Сын: Томбасов - Козлов Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Томбасов - Козлов Гавриил Семенович
Смерть
19.04.1883