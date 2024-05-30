Красилова (Шарапова) Ирина Леонидовна
Место рождения
Дата рождения05.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1994
Дочь: (Красилова) Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Красилов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
14.01.1998
Сын: Красилов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Красилов Сергей Александрович