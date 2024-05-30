Красилова (Шарапова) Ирина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилова (Шарапова) Ирина Леонидовна

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Место рождения

Беляево, Кикнурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Беляево, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
07.03.1994

Дочь: (Красилова) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Красилов Сергей Александрович

Беляево, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.01.1998

Сын: Красилов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Красилов Сергей Александрович

Беляево, Кикнурский муниципальный район, Кировская область

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