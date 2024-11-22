Хитева Татьяна Васильевна 16.06.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хитева Татьяна Васильевна

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Место рождения

Саратовская область

Дата рождения

16.06.1899

Дата смерти

11.11.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1940 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1899

Отец: Кирилов Василий

Мать: Кирилова Мария Ивановна

Саратовская область
Бракосочетание
?.02.1916

Муж: не указан

Бракосочетание
?.03.1916

Муж: Хитев Иван Пантелеевич

Рождение ребёнка
06.12.1916

Дочь: Нарыжная (Хитева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хитев Иван Пантелеевич

Рождение ребёнка
26.10.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хитев Иван Пантелеевич

Саратовская обл.Воскресенский район с.Медяниково
Рождение ребёнка
31.03.1924

Сын: Хитев Николай Иванович

Отец ребёнка: Хитев Иван Пантелеевич

Рождение ребёнка
14.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хитев Иван Пантелеевич

Рождение ребёнка
06.02.1936

Дочь: Ефименко (Хитева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Хитев Иван Пантелеевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Хитев Павел Иванович

Отец ребёнка: Хитев Иван Пантелеевич

Смерть
11.11.1970

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