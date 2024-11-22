Хитева Татьяна Васильевна
Место рожденияСаратовская область
Дата рождения16.06.1899
Дата смерти11.11.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1899
Отец: Кирилов Василий
Мать: Кирилова Мария Ивановна
Саратовская область
Бракосочетание
?.02.1916
Муж: не указан
Бракосочетание
?.03.1916
Рождение ребёнка
06.12.1916
Дочь: Нарыжная (Хитева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хитев Иван Пантелеевич
Рождение ребёнка
26.10.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хитев Иван Пантелеевич
Саратовская обл.Воскресенский район с.Медяниково
Рождение ребёнка
31.03.1924
Отец ребёнка: Хитев Иван Пантелеевич
Рождение ребёнка
14.03.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хитев Иван Пантелеевич
Рождение ребёнка
06.02.1936
Дочь: Ефименко (Хитева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Хитев Иван Пантелеевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Хитев Павел Иванович
Отец ребёнка: Хитев Иван Пантелеевич
Смерть
11.11.1970