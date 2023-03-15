Oborski z Obór h. Pierzchała (Roch II) Florian — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Oborski z Obór h. Pierzchała (Roch II) Florian

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Oborski Z Obór H. Pierzchała (roch Ii) Franciszek Felicjan

Мать: Teresa

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Jadwiga Walentyna

Мать ребёнка: Oborska Z Obór H. Pierzchała (roch Ii) Zuzanna

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Zuzanna

Мать ребёнка: Oborska Z Obór H. Pierzchała (roch Ii) Zuzanna

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Wanda

Мать ребёнка: Oborska Z Obór H. Pierzchała (roch Ii) Zuzanna

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Oborski Z Obór H. Pierzchała (roch Ii) Jan Andrzej

Мать ребёнка: Oborska Z Obór H. Pierzchała (roch Ii) Zuzanna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Oborska Z Obór H. Pierzchała (roch Ii) Zuzanna

Смерть
Неизвестно
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