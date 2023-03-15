Oborski z Obór h. Pierzchała (Roch II) Florian
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Jadwiga Walentyna
Мать ребёнка: Oborska Z Obór H. Pierzchała (roch Ii) Zuzanna
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Zuzanna
Мать ребёнка: Oborska Z Obór H. Pierzchała (roch Ii) Zuzanna
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Wanda
Мать ребёнка: Oborska Z Obór H. Pierzchała (roch Ii) Zuzanna
Рождение ребёнка
Около 1870
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно