Климочкина (Иванова) Ольга Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1917
Дата смерти08.06.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1917
Отец: Иванов Георгий
Мать: Иванова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климочкина Надежда Лукьяновна
Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климочкина Алла Лукинична
Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
04.01.1940
Дочь: Усова Раиса Лукинична
Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
09.01.1944
Дочь: Климочкина Любовь Лукична
Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич
Рождение ребёнка
1955
Сын: Климочкин Александр Лукич
Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич
Смерть
08.06.1994