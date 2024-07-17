Климочкина (Иванова) Ольга Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климочкина (Иванова) Ольга Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1917

Дата смерти

08.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1917

Отец: Иванов Георгий

Мать: Иванова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климочкина Надежда Лукьяновна

Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климочкина Алла Лукинична

Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климочкин Виктор Лукич

Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климочкин Валентин Лукич

Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич

Рождение ребёнка
04.01.1940

Дочь: Усова Раиса Лукинична

Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич

Рождение ребёнка
09.01.1944

Дочь: Климочкина Любовь Лукична

Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Климочкин Александр Лукич

Отец ребёнка: Климочкин Лука Сергеевич

Смерть
08.06.1994

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