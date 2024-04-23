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Хараджа Василий Косьмин

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
08.02.1888

Жена: Хараджа Елизавета Захаровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-115,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-116.
Смерть
Неизвестно
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