Хараджа Василий Косьмин
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1865
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
08.02.1888
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1888г.лист-115,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-116.
Смерть
Неизвестно