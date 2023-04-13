Голубов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: Голубов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Голубова Христина Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Голубов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Голубова Христина Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Голубова Христина Алексеевна
Рождение ребёнка
07.01.1858
Дочь: Петричич Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Голубова Христина Алексеевна
Рождение ребёнка
07.11.1860
Сын: Голубов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Голубова Христина Алексеевна
Рождение ребёнка
06.02.1863
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Голубова Христина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно