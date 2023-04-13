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Голубов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: Голубов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Голубова Христина Алексеевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Голубов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Голубова Христина Алексеевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Голубова Христина Алексеевна

Рождение ребёнка
07.01.1858

Дочь: Петричич Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Голубова Христина Алексеевна

Рождение ребёнка
07.11.1860

Сын: Голубов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Голубова Христина Алексеевна

Рождение ребёнка
06.02.1863

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Голубова Христина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубова Христина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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