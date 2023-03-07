Пестова (Трегубова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова (Трегубова) Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1821 и ? г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пестов Мокей Васильевич

Отец ребёнка: Пестов Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
12.11.1851 ст.

Сын: Пестов Авдей Васильевич

Отец ребёнка: Пестов Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Пестов Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
15.02.1856 ст.

Сын: Пестов Поликарп Васильевич

Отец ребёнка: Пестов Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
1858

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестов Василий Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Василий Гаврилов

Место жительства
Неизвестно
Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1883
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