Пестова (Трегубова) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Пестов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
12.11.1851 ст.
Отец ребёнка: Пестов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Пестов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
15.02.1856 ст.
Сын: Пестов Поликарп Васильевич
Отец ребёнка: Пестов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1858
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пестов Василий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1883