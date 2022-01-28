Лившиц Соломон
мужской, родился Неизвестно
умер 1933
Супруги
Герчикова Елизавета Владимировна1882 г.р.
Дети
Лившиц Давид Соломонович1900 г.р.
Лившиц Иосиф Соломонович1905 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Герчикова Елизавета Владимировна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Герчикова Елизавета Владимировна
Рождение ребёнка
04.04.1911
Дочь: Лившиц Берта Соломоновна
Мать ребёнка: Герчикова Елизавета Владимировна
Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
1933