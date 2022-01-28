Лившиц Соломон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лившиц Соломон

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 1933

Супруги
Герчикова Елизавета Владимировна1882 г.р.
Дети
Лившиц Давид Соломонович1900 г.р.
Лившиц Иосиф Соломонович1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герчикова Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лившиц Давид Соломонович

Мать ребёнка: Герчикова Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лившиц Иосиф Соломонович

Мать ребёнка: Герчикова Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
04.04.1911

Дочь: Лившиц Берта Соломоновна

Мать ребёнка: Герчикова Елизавета Владимировна

Бобруйск, Могилёвская область

Смерть
1933

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